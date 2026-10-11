据Daily Maverick报道，南非在汽油和柴油价格中加收了每升87.66南非分的费用。该费用旨在部分弥补燃油价格调节机制中累积的赤字。在10月7日星期三价格上调前夕，该媒体记者发现马卡萨尔和第一河的两座加油站没有汽油供应。

哈耶利特沙一家加油站的业主告诉该媒体，以现金结算的小型运营商尤其受到燃油高采购价格的冲击。

调节机制中的赤字

平账费（Slate levy）是一项临时可变费用，可以加到汽油和柴油价格中，也可以从中扣除。该费用用于弥补累积赤字或返还多余资金。当总负余额超过5亿兰特时，将征收这项费用。

据Daily Maverick消息，截至8月底，汽油和柴油的合计余额为负104.56亿兰特。每升87.66分的费用将有助于弥补这一金额。

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南非在很大程度上依赖进口成品石油产品，其中包括柴油。因此，成品燃油运输成本的上涨会影响其在该国的价格。

更昂贵的航线和保险

Daily Maverick将供应成本上升与胡塞武装对沙特阿拉伯石油基础设施和海上航线的袭击联系起来。该媒体评估称，由于曼德海峡存在危险，前往欧洲和亚洲的油轮被迫绕过非洲南端。这使航程增加了15至29天，并降低了油轮船队的可用性。

该媒体援引的数据显示，超级油轮的日租金从3万至6万美元升至64.2万至130万美元。海运石油的成本从每桶3美元升至23至33美元，而红海船舶的战争风险保险从船体价值的不足1%升至3%至7%。

据Daily Maverick评估，柴油炼制利润率，即成品燃油价格与原油价格之间的差额，从每桶约20美元上升至110美元。再加上油价升至每桶100美元，这使交付柴油的价格从每桶85美元升至210美元。

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