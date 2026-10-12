日本经济产业大臣赤泽亮正呼吁加强石油生产国与消费国之间的合作，增加石油储备，并发展亚洲能源基础设施。他在国际能源论坛部长级会议上发表线上讲话时作出上述表示，据《日本时报》报道。

供应风险

赤泽亮正表示，随着中东紧张局势加剧，能源安全变得愈发重要。日本寻求降低亚洲国家对石油供应中断的脆弱性，包括可能因该地区不稳定而出现的中断。

在4月提出的“亚洲广泛能源和资源韧性伙伴关系”（Partnership on Wide Energy and Resources Resilience Asia）倡议框架内，日本计划与能源生产国合作，扩大地区石油储备、加强供应链，并提升应对紧急情况的能力。

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与生产国合作

这位部长还提到，亚洲零排放共同体计划深化与石油生产国的互动，并加强紧急情况下的协调。他表示，日本希望成为中东石油生产国与亚洲国家之间的中介，以促进全球能源供应的稳定。

国际能源论坛部长级会议汇集了来自60多个主要石油和天然气生产国与消费国的能源部长。与会者讨论了能源安全、可持续能源投资和贸易。

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