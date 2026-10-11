По данным Daily Maverick, в ЮАР к цене бензина и дизельного топлива добавили сбор в размере 87,66 южноафриканского цента за литр. Его ввели для частичного покрытия накопленного дефицита в механизме регулирования цен на топливо. Накануне повышения цен в среду, 7 октября, журналисты издания обнаружили отсутствие бензина на двух АЗС в Маккассаре и Эрсте-Ривере.

Владелец АЗС в Хайелитше рассказал изданию, что небольшие операторы, рассчитывающиеся наличными, особенно страдают от высоких закупочных цен на топливо.

Дефицит в механизме регулирования

Slate levy — это временный переменный сбор, который могут добавлять к цене бензина и дизельного топлива или вычитать из неё. Его применяют для покрытия накопленных дефицитов или возврата излишка средств. Сбор начисляют, когда совокупный отрицательный баланс превышает 500 млн рэндов.

По информации Daily Maverick, в конце августа совокупный баланс по бензину и дизельному топливу составлял минус 10,456 млрд рэндов. Сбор в 87,66 цента за литр должен помочь компенсировать эту сумму.

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ЮАР в значительной степени зависит от импорта готовых нефтепродуктов, в том числе дизельного топлива. Поэтому подорожание доставки готового топлива влияет на его стоимость в стране.

Более дорогие маршруты и страхование

Daily Maverick связывает рост расходов на поставки с атаками хуситов на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии и морские маршруты. По оценке издания, из-за опасности в проливе Баб-эль-Мандеб танкеры, направлявшиеся в Европу и Азию, были вынуждены огибать юг Африки. Это увеличило продолжительность рейсов на 15–29 дней и сократило доступность танкерного флота.

Издание приводит данные, согласно которым суточные ставки фрахта супертанкеров выросли с 30–60 тыс. долларов до 642 тыс. – 1,3 млн долларов. Стоимость морской перевозки нефти повысилась с 3 до 23–33 долларов за баррель, а страхование военных рисков для судов в Красном море — с менее чем 1% до 3–7% стоимости корпуса судна.

По оценке Daily Maverick, маржа переработки дизельного топлива, то есть разница между ценой готового топлива и сырой нефти, выросла примерно с 20 до 110 долларов за баррель. Вместе с ростом стоимости нефти до 100 долларов за баррель это подняло цену доставленного дизельного топлива с 85 до 210 долларов за баррель.

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