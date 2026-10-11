Według Daily Maverick w RPA do ceny benzyny i oleju napędowego dodano opłatę w wysokości 87,66 centa południowoafrykańskiego za litr. Wprowadzono ją, aby częściowo pokryć skumulowany deficyt w mechanizmie regulacji cen paliw. Przed podwyżką cen w środę, 7 października, dziennikarze publikacji stwierdzili brak benzyny na dwóch stacjach paliw w Macassar i Eerste River.

Właściciel stacji paliw w Khayelitsha powiedział publikacji, że mali operatorzy, którzy rozliczają się gotówką, szczególnie odczuwają wysokie ceny zakupu paliwa.

Deficyt w mechanizmie regulacji

Slate levy to tymczasowa zmienna opłata, którą można doliczyć do ceny benzyny i oleju napędowego lub od niej odjąć. Stosuje się ją do pokrywania skumulowanych deficytów lub zwrotu nadwyżki środków. Opłata jest naliczana, gdy łączne ujemne saldo przekracza 500 mln randów.

Według Daily Maverick pod koniec sierpnia łączne saldo dla benzyny i oleju napędowego wynosiło minus 10,456 mld randów. Opłata w wysokości 87,66 centa za litr ma pomóc zrekompensować tę kwotę.

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RPA w dużym stopniu zależy od importu gotowych produktów naftowych, w tym oleju napędowego. Z tego powodu wzrost kosztów dostaw gotowego paliwa wpływa na jego cenę w kraju.

Droższe trasy i ubezpieczenie

Daily Maverick wiąże wzrost kosztów dostaw z atakami Huti na infrastrukturę naftową Arabii Saudyjskiej i szlaki morskie. Według oceny publikacji, z powodu zagrożenia w cieśninie Bab al-Mandab tankowce płynące do Europy i Azji były zmuszone opływać południe Afryki. Wydłużyło to rejsy o 15–29 dni i ograniczyło dostępność floty tankowców.

Publikacja przytacza dane, według których dzienne stawki czarteru supertankowców wzrosły z 30–60 tys. dolarów do 642 tys. – 1,3 mln dolarów. Koszt morskiego transportu ropy wzrósł z 3 do 23–33 dolarów za baryłkę, a ubezpieczenie ryzyka wojennego dla statków na Morzu Czerwonym — z mniej niż 1% do 3–7% wartości kadłuba statku.

Według oceny Daily Maverick marża rafinacyjna oleju napędowego, czyli różnica między ceną gotowego paliwa a ropą naftową, wzrosła z około 20 do 110 dolarów za baryłkę. Wraz ze wzrostem ceny ropy do 100 dolarów za baryłkę podniosło to cenę dostarczonego oleju napędowego z 85 do 210 dolarów za baryłkę.

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