尽管营收增长，GSK股价仍下跌5.5%——《卫报》

10月28日，英国制药公司GSK在公布第三季度财务业绩后，股价下跌5.5%。盘中跌幅一度达到7%，GSK成为富时100指数中表现最差的成分股。正如《卫报》报道的那样，疫苗销售疲软、重组成本以及公司的整体展望令投资者感到担忧。

利润下降，营收增长

GSK在7月至9月的税前利润下降19%，至19亿英镑。与此同时，按固定汇率计算的营收增长5%，至89亿英镑。增长由抗艾滋病病毒、肿瘤和狼疮治疗药物的销售推动。

疫苗销售额下降2%，至26亿英镑。带状疱疹疫苗Shingrix的销售额下降5%，呼吸道合胞病毒疫苗Arexvy的销售额下降24%。与此同时，脑膜炎疫苗的销售额增长12%。

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重组与专利风险

该公司第三季度确认了3.18亿英镑的重组成本。重组总成本将达到24亿英镑，其中大部分支出将发生在今年和明年。GSK预计根据一项为期三年的计划每年节省19亿英镑，该计划 предусматривает简化运营结构并增加研发投资。

首席执行官卢克·米尔斯表示，该计划对英国的影响将相对有限：裁员将涉及伦敦总部部分支持职能员工。在比利时，GSK正在重组疫苗部门，更广泛地采用数字工具和自动化技术；这可能导致约1,200人被裁。

投资者还担忧，用于治疗艾滋病病毒感染的多替拉韦将在本十年末失去专利保护。届时，其他制造商将能够生产更便宜的该药仿制版本。与此同时，GSK确认了年度预测，并设定目标，到2031年实现超过400亿英镑的年度营收。

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