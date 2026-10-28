Акции GSK упали на 5,5% несмотря на рост выручки — The Guardian

В Великобритании акции фармацевтической компании GSK 28 октября снизились на 5,5% после публикации финансовых результатов за третий квартал. В ходе торгов падение достигало 7%, а GSK стала крупнейшим аутсайдером индекса FTSE 100. Как сообщает The Guardian, инвесторов обеспокоили более слабые продажи вакцин, расходы на реструктуризацию и общий прогноз компании.

Прибыль снизилась, выручка выросла

Прибыль GSK до налогообложения в июле—сентябре сократилась на 19% — до 1,9 млрд фунтов стерлингов. В то же время выручка, рассчитанная по постоянным валютным курсам, выросла на 5% — до 8,9 млрд фунтов. Рост обеспечили продажи препаратов против ВИЧ, онкологических заболеваний и волчанки.

Продажи вакцин уменьшились на 2% — до 2,6 млрд фунтов. Продажи вакцины Shingrix против опоясывающего лишая упали на 5%, а вакцины Arexvy против респираторно-синцитиального вируса — на 24%. В то же время продажи вакцин против менингита выросли на 12%.

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Реструктуризация и патентные риски

Компания зафиксировала 318 млн фунтов расходов на реструктуризацию в третьем квартале. Общие расходы на реструктуризацию составят 2,4 млрд фунтов, причем большая часть этих расходов придется на текущий и следующий годы. GSK рассчитывает ежегодно экономить 1,9 млрд фунтов в рамках трехлетнего плана, который предусматривает упрощение операционной структуры и увеличение инвестиций в исследования и разработки.

Генеральный директор Люк Милз заявил, что влияние программы на Великобританию будет относительно ограниченным: сокращения затронут отдельных работников вспомогательных функций в центральном офисе в Лондоне. В Бельгии GSK реорганизует подразделение вакцин, активнее применяя цифровые инструменты и автоматизацию; это может привести примерно к 1 200 сокращениям.

Инвесторов также беспокоит будущая потеря патентной защиты препарата долутегравир для лечения ВИЧ в конце десятилетия. После этого другие производители смогут выпускать более дешевые генерические версии препарата. GSK одновременно подтвердила годовой прогноз и поставила цель получать более 40 млрд фунтов годовой выручки к 2031 году.

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