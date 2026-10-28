Akcje GSK spadły o 5,5% mimo wzrostu przychodów — The Guardian

W Wielkiej Brytanii akcje firmy farmaceutycznej GSK 28 października spadły o 5,5% po publikacji wyników finansowych za trzeci kwartał. W trakcie sesji spadek sięgał 7%, a GSK stała się największym maruderem indeksu FTSE 100. Jak informuje The Guardian, inwestorów zaniepokoiły słabsza sprzedaż szczepionek, koszty restrukturyzacji oraz ogólne prognozy spółki.

Zysk spadł, przychody wzrosły

Zysk GSK przed opodatkowaniem w okresie lipiec–wrzesień zmniejszył się o 19% do 1,9 mld funtów szterlingów. Jednocześnie przychody, liczone przy stałych kursach walut, wzrosły o 5% do 8,9 mld funtów. Wzrost zapewniła sprzedaż leków przeciw HIV, chorobom onkologicznym i toczniowi.

Sprzedaż szczepionek zmniejszyła się o 2% do 2,6 mld funtów. Sprzedaż szczepionki Shingrix przeciw półpaścowi spadła o 5%, a szczepionki Arexvy przeciw wirusowi syncytialnemu układu oddechowego — o 24%. Natomiast sprzedaż szczepionek przeciw zapaleniu opon mózgowych wzrosła o 12%.

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Restrukturyzacja i ryzyko patentowe

Spółka odnotowała w trzecim kwartale 318 mln funtów kosztów restrukturyzacji. Łączne koszty restrukturyzacji wyniosą 2,4 mld funtów, przy czym większość tych wydatków przypadnie na bieżący i następny rok. GSK oczekuje, że w ramach trzyletniego planu będzie oszczędzać 1,9 mld funtów rocznie; plan zakłada uproszczenie struktury operacyjnej i zwiększenie inwestycji w badania i rozwój.

Dyrektor generalny Luke Miels oświadczył, że wpływ programu na Wielką Brytanię będzie stosunkowo ograniczony: redukcje obejmą wybranych pracowników funkcji wsparcia w centralnym biurze w Londynie. W Belgii GSK reorganizuje dział szczepionek, szerzej stosując narzędzia cyfrowe i automatyzację; może to doprowadzić do około 1 200 zwolnień.

Inwestorów niepokoi również przyszła utrata ochrony patentowej leku dolutegrawir stosowanego w leczeniu HIV pod koniec dekady. Po tym inne firmy będą mogły produkować tańsze generyczne wersje leku. GSK jednocześnie potwierdziła roczną prognozę i wyznaczyła cel osiągania ponad 40 mld funtów rocznych przychodów do 2031 roku.

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