澳大利亚新南威尔士大学健康脑老化中心的研究人员预测，到2050年，全球每年将诊断出约2470万例新增痴呆症病例。研究人员估计，2023年约有1140万人患上痴呆症。澳大利亚广播公司新闻报道了这项研究结果。

女性中的比例更高

研究作者分析了来自18个国家和地区的38418名基于人群研究参与者的数据。研究显示，痴呆症病例数量在女性以及中低收入国家的人群中最高。

该研究的第一作者阿什利·韦拉博士表示，了解未来风险最高的人群之间的差异，对于制定预防、诊断和照护策略十分重要。该文章发表于《JAMA Neurology》期刊。

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研究人员认为，更年期、获得教育和职业机会的不平等，以及包括体重指数和身体活动在内的心脏代谢因素，都可能影响女性中痴呆症较高的患病率。亨利·布罗达蒂教授还称，女性中较高的抑郁、焦虑和肥胖比例也可能是相关因素。同时，雌激素分泌停止和激素替代治疗的作用仍需进一步研究。

预防和照护的需求

莫纳什大学痴呆症研究人员马修·佩斯称，针对低收入国家的预测数据令人担忧，因为这些国家对这种负担的准备较为不足。他认为，解决方案必须具备可扩展性，并且不应只让能够前往专业医疗中心的人获得。

布罗达蒂教授指出，通过干预14项风险因素，近一半的痴呆症病例本可得到预防或延后发生。他建议每周五天、每天至少进行30分钟身体活动，保持社会活动，学习新事物，并食用富含蔬菜、豆类和橄榄油的饮食。

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