W Australii naukowcy z Centre for Healthy Brain Ageing na University of New South Wales prognozują, że do 2050 roku na świecie będzie co roku diagnozowanych około 24,7 mln nowych przypadków demencji. Według szacunków naukowców w 2023 roku demencja rozwinęła się u około 11,4 mln osób. O wynikach pracy informuje ABC News.

Wyższe wskaźniki wśród kobiet

Autorzy badania przeanalizowali dane 38 418 uczestników badań populacyjnych z 18 krajów i terytoriów. Badanie wykazało, że liczba przypadków demencji była najwyższa wśród kobiet oraz populacji krajów o niskich i średnich dochodach.

Główna autorka pracy, dr Ashley Wella, oświadczyła, że zrozumienie różnic między grupami ludności, które w przyszłości będą najbardziej zagrożone, jest ważne dla opracowania strategii profilaktyki, diagnostyki i opieki. Artykuł opublikowano w czasopiśmie JAMA Neurology.

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Naukowcy przypuszczają, że na wyższą częstość występowania demencji wśród kobiet mogą wpływać menopauza, nierówny dostęp do edukacji i możliwości zawodowych, a także czynniki kardiometaboliczne, w tym wskaźnik masy ciała i aktywność fizyczna. Profesor Henry Brodaty wskazał również na wyższe wskaźniki depresji, lęku i otyłości wśród kobiet jako możliwe czynniki. Jednocześnie rola ustania produkcji estrogenu i hormonalnej terapii zastępczej wymaga dalszych badań.

Potrzeba profilaktyki i opieki

Matthew Pase, badacz demencji z Monash University, nazwał prognozowane wskaźniki dla krajów o niskich dochodach alarmującymi, ponieważ są one gorzej przygotowane na takie obciążenie. Jego zdaniem rozwiązania muszą być skalowalne i dostępne nie tylko dla osób, które mogą zwrócić się do specjalistycznych ośrodków medycznych.

Profesor Brodaty zaznaczył, że niemal połowie przypadków demencji można byłoby zapobiec lub je opóźnić, oddziałując na 14 czynników ryzyka. Wśród zaleceń wymienił co najmniej 30 minut aktywności fizycznej przez pięć dni w tygodniu, aktywność społeczną, uczenie się nowych rzeczy oraz dietę bogatą w warzywa, rośliny strączkowe i oliwę z oliwek.

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