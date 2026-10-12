В Австралии исследователи Центра здорового старения мозга Университета Нового Южного Уэльса спрогнозировали, что к 2050 году в мире ежегодно будут диагностировать около 24,7 млн новых случаев деменции. В 2023 году, по оценке ученых, деменция развилась примерно у 11,4 млн человек. О результатах работы сообщает ABC News.

Более высокие показатели среди женщин

Авторы исследования проанализировали данные 38 418 участников популяционных исследований из 18 стран и территорий. Исследование показало, что число случаев деменции было наибольшим среди женщин и населения стран с низким и средним уровнем доходов.

Ведущий автор работы доктор Эшли Велла заявила, что для разработки стратегий профилактики, диагностики и ухода важно понимать различия между группами населения, которые будут иметь наибольший риск в будущем. Статья опубликована в журнале JAMA Neurology.

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Исследователи предполагают, что на более высокую распространенность деменции среди женщин могут влиять менопауза, неравный доступ к образованию и профессиональным возможностям, а также кардиометаболические факторы, в частности индекс массы тела и физическая активность. Профессор Генри Бродати также назвал возможными факторами более высокие показатели депрессии, тревожности и ожирения среди женщин. В то же время роль прекращения выработки эстрогена и гормонозаместительной терапии требует дополнительного изучения.

Необходимость профилактики и ухода

Исследователь деменции из Университета Монаша Мэтью Пейз назвал прогнозируемые показатели для стран с низкими доходами тревожными, поскольку они менее подготовлены к такой нагрузке. По его мнению, решения должны быть масштабируемыми и доступными не только для тех, кто может обратиться в специализированные медицинские центры.

Профессор Бродати отметил, что почти половину случаев деменции можно было бы предотвратить или отсрочить, воздействуя на 14 факторов риска. Среди рекомендаций он назвал не менее 30 минут физической активности пять дней в неделю, социальную активность, изучение нового и питание с большим количеством овощей, бобовых и оливкового масла.

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