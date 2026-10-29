弗吉尼亚大学医学院的研究人员发现，脑干中有一小组神经细胞，可帮助在日常活动变化期间维持稳定的血压。正如ScienceDaily报道，即使平均血压水平保持正常，这些细胞的丧失也可能导致血压大幅波动。

睡眠与身体活动之间的血压控制

脑干调节人体重要的不自主功能。科学家称，这些被发现的细胞可在人睡觉、醒来、起身或锻炼时限制血压波动。

研究负责人斯蒂芬·埃布特表示，仅失去几百个神经细胞，就会在平均读数正常的情况下导致血压不稳定。他说，这表明维持血压每时每刻稳定的系统出现了紊乱。

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心血管风险的可能因素

研究人员指出，快速或过度的血压波动可能独立增加心脏病、卒中和脑损伤的风险。因此，仅评估平均血压值可能无法反映所有风险。

此前，在患有多系统萎缩症的人群中也发现这些神经细胞受损或缺失。多系统萎缩症是一种罕见的致命性神经系统疾病，与帕金森病相关。该病常伴有严重的血压调节障碍。

研究结果发表在《Circulation Research》期刊上。科学家推测，进一步研究这一机制可能有助于开发减少有害血压波动、保护心脏和大脑的方法。

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