Naukowcy z Wydziału Medycznego Uniwersytetu Wirginii odkryli niewielką grupę komórek nerwowych w pniu mózgu, która pomaga utrzymywać stabilne ciśnienie krwi podczas codziennych zmian aktywności. Jak informuje ScienceDaily, utrata tych komórek może powodować znaczne wahania ciśnienia, nawet jeśli jego średni poziom pozostaje prawidłowy.

Kontrola ciśnienia między snem a aktywnością fizyczną

Pień mózgu reguluje ważne mimowolne funkcje organizmu. Według naukowców odkryte komórki ograniczają wahania ciśnienia krwi, gdy człowiek śpi, budzi się, wstaje lub ćwiczy.

Kierownik badania Stephen Abbott poinformował, że utrata zaledwie kilkuset komórek nerwowych prowadziła do niestabilnego ciśnienia przy prawidłowej średniej wartości. Jak podkreślił, wskazuje to na zaburzenie systemu, który utrzymuje stabilność ciśnienia krwi z chwili na chwilę.

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Możliwy czynnik ryzyka sercowo-naczyniowego

Naukowcy zauważają, że szybkie lub nadmierne wahania ciśnienia krwi mogą niezależnie zwiększać ryzyko chorób serca, udaru i uszkodzeń mózgu. Dlatego ocena wyłącznie średnich wartości ciśnienia może nie odzwierciedlać wszystkich zagrożeń.

Te same komórki nerwowe wcześniej stwierdzano jako uszkodzone lub nieobecne u osób z zanikiem wieloukładowym — rzadką śmiertelną chorobą neurologiczną związaną z chorobą Parkinsona. Często towarzyszą jej ciężkie zaburzenia regulacji ciśnienia krwi.

Wyniki opublikowano w czasopiśmie Circulation Research. Naukowcy przypuszczają, że dalsze badanie mechanizmu może pomóc opracować metody ograniczania szkodliwych wahań ciśnienia i ochrony serca oraz mózgu.

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