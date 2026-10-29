Исследователи Медицинской школы Университета Виргинии обнаружили небольшую группу нервных клеток в стволе мозга, которая помогает поддерживать стабильное артериальное давление во время повседневных изменений активности. Как сообщает ScienceDaily, утрата этих клеток может вызывать значительные колебания давления, даже если его средний уровень остается нормальным.

Контроль давления между сном и физической активностью

Ствол мозга регулирует важные непроизвольные функции организма. По данным ученых, обнаруженные клетки ограничивают перепады артериального давления, когда человек спит, просыпается, встает или выполняет физические упражнения.

Руководитель исследования Стивен Эбботт сообщил, что утрата всего нескольких сотен нервных клеток приводила к нестабильному давлению при нормальном среднем показателе. По его словам, это свидетельствует о нарушении системы, которая поддерживает стабильность артериального давления каждое мгновение.

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Возможный фактор сердечно-сосудистого риска

Исследователи отмечают, что быстрые или чрезмерные колебания артериального давления могут независимо повышать риск сердечных заболеваний, инсульта и повреждений мозга. Поэтому оценка только средних значений давления может не отражать всех рисков.

Эти же нервные клетки ранее обнаруживали поврежденными или отсутствующими у людей с мультисистемной атрофией — редким смертельным неврологическим заболеванием, связанным с болезнью Паркинсона. Оно часто сопровождается тяжелыми нарушениями регуляции артериального давления.

Результаты опубликовали в журнале Circulation Research. Ученые предполагают, что дальнейшее изучение механизма может помочь разработать подходы к уменьшению вредных колебаний давления и защите сердца и мозга.

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