Дослідники виявили клітини мозку, що стримують коливання тиску — ScienceDaily

Дослідники Медичної школи Університету Вірджинії виявили невелику групу нервових клітин у стовбурі мозку, яка допомагає підтримувати стабільний артеріальний тиск під час повсякденних змін активності. Як повідомляє ScienceDaily, втрата цих клітин може спричиняти значні коливання тиску, навіть якщо його середній рівень залишається нормальним.

Контроль тиску між сном і фізичною активністю

Стовбур мозку регулює важливі мимовільні функції організму. Виявлені клітини, за даними науковців, обмежують перепади артеріального тиску, коли людина спить, прокидається, встає або виконує фізичні вправи.

Керівник дослідження Стівен Ебботт повідомив, що втрата лише кількох сотень нервових клітин призводила до нестабільного тиску за нормального середнього показника. За його словами, це свідчить про порушення системи, яка підтримує стабільність артеріального тиску щомиті.

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Можливий чинник серцево-судинного ризику

Дослідники зазначають, що швидкі або надмірні коливання артеріального тиску можуть незалежно підвищувати ризик серцевих захворювань, інсульту та ушкоджень мозку. Тому оцінювання лише середніх значень тиску може не відображати всіх ризиків.

Ці самі нервові клітини раніше виявляли пошкодженими або відсутніми у людей із мультисистемною атрофією — рідкісним смертельним неврологічним захворюванням, пов’язаним із хворобою Паркінсона. Воно часто супроводжується тяжкими порушеннями регуляції артеріального тиску.

Результати опублікували в журналі Circulation Research. Науковці припускають, що подальше вивчення механізму може допомогти розробити підходи для зменшення шкідливих коливань тиску та захисту серця і мозку.

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