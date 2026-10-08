荟萃分析发现维生素D2与D3水平下降有关——ScienceDaily

萨里大学、John Innes Centre和Quadram Institute Bioscience的研究人员进行的一项荟萃分析显示，服用维生素D2可能降低血液中维生素D3的水平——D3是人体在阳光作用下合成的形式。ScienceDaily 报道了这项于2025年发表在《Nutrition Reviews》期刊上的研究结果。

科学家分析了20项研究，其中11项的数据被纳入主要荟萃分析。接受D2的人群中，25-羟基维生素D3的浓度低于未服用D2的人群。根据分析方法不同，平均降幅约为每升9至18纳摩尔。

一种维生素的两种形式

维生素D2，即麦角钙化醇，通常由经过紫外线照射的蘑菇或酵母制成。维生素D3，即胆钙化醇，在紫外线B辐射作用下于人体皮肤中形成。进入人体后，肝脏会将这些形式转化为25-羟基维生素D——医生通常在血液中检测这一指标，以评估维生素D状态。

D3下降并不意味着D2不起作用，或会将体内所有维生素D排出。D2会提高25-羟基维生素D2的水平，并有助于整体维生素D状态。与此同时，包括美国国立卫生研究院建议在内的累积证据表明，D3通常在提高维生素D水平及使其维持较高水平方面更有效。

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作用机制和健康意义仍在研究中

研究人员尚未确定为何D2可能降低D3浓度。一种解释是，随着维生素D代谢物水平升高，人体可能加快其分解和排出。早期实验还提示了相反的效应：D3补充剂有时会降低源自D2的代谢物水平。

另一项发表在《Frontiers in Immunology》上的研究发现，D2和D3对血液中基因活性的影响存在差异。与D2不同，D3与I型干扰素信号传导的激活有关——这是早期免疫防御的重要组成部分。不过，作者强调，基因活性的变化并不能证明D3能够预防特定感染。

一项2026年的系统综述和荟萃分析涵盖了26项D2随机试验，也证实了这种形式的生物学作用：它降低了甲状旁腺激素水平，并使血液中的钙浓度略有升高。科学家仍需确定，所记录到的D3下降是否会在长期内带来显著的健康后果。

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