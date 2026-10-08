Метаанализ связал витамин D2 со снижением уровня D3 — ScienceDaily

Метаанализ, проведенный исследователями Университета Суррея, John Innes Centre и Quadram Institute Bioscience, показал, что прием витамина D2 может снижать уровень витамина D3 в крови — формы, которую организм синтезирует под воздействием солнечного света. О результатах исследования, опубликованного в 2025 году в журнале Nutrition Reviews, сообщает ScienceDaily.

Ученые проанализировали 20 исследований, а данные 11 из них вошли в основной метаанализ. У людей, получавших D2, концентрация 25-гидроксивитамина D3 была ниже, чем у тех, кто не принимал D2. В зависимости от метода анализа среднее снижение составляло примерно от 9 до 18 наномолей на литр.

Две формы одного витамина

Витамин D2, или эргокальциферол, обычно производят из грибов или дрожжей, облученных ультрафиолетом. Витамин D3, или холекальциферол, образуется в коже человека под воздействием ультрафиолетового излучения B. После поступления в организм печень преобразует эти формы в 25-гидроксивитамин D — показатель, который врачи обычно определяют в крови для оценки статуса витамина D.

Снижение D3 не означает, что D2 не действует или выводит из организма весь витамин D. D2 повышает уровень 25-гидроксивитамина D2 и вносит вклад в общий статус витамина D. В то же время накопленные данные, включая рекомендации Национальных институтов здравоохранения США, свидетельствуют, что D3 обычно эффективнее повышает уровень витамина D и дольше поддерживает его повышенным.

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Механизм и значение для здоровья еще изучают

Исследователи пока не установили, почему D2 может уменьшать концентрацию D3. Одно из объяснений заключается в том, что при повышении уровня метаболитов витамина D организм может ускорять их расщепление и выведение. Более ранние эксперименты также предполагали обратный эффект: добавки D3 иногда снижали уровень метаболитов, производных от D2.

Отдельное исследование, опубликованное в Frontiers in Immunology, выявило различия во влиянии D2 и D3 на активность генов в крови. D3, в отличие от D2, был связан со стимуляцией сигнализации интерферона I типа — важной части ранней иммунной защиты. В то же время авторы подчеркивают: изменения активности генов не доказывают, что D3 способен предотвращать конкретные инфекции.

Систематический обзор и метаанализ 2026 года, охвативший 26 рандомизированных исследований D2, также подтвердил биологическое действие этой формы: она снижала уровень паратгормона и незначительно повышала концентрацию кальция в крови. Ученым еще предстоит выяснить, будет ли зафиксированное снижение D3 иметь существенные последствия для здоровья в долгосрочной перспективе.

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