Команда Каролинского института и связанной с ним больницы в Швеции установила, что MEHP — продукт превращения в организме распространенного пластификатора DEHP — изменял экспрессию генов в клетках образцов тканей человеческих яичников в лабораторных условиях. Такие изменения могут свидетельствовать о влиянии вещества на нормальную функцию клеток. Исследование опубликовано в журнале eBioMedicine, сообщает ScienceAlert.

DEHP, или ди(2-этилгексил)фталат, добавляют в материалы для придания гибкости. Его, в частности, используют в ПВХ-трубах, пищевой пленке, занавесках для душа, медицинских трубках и клее для ресниц. После попадания в организм, в том числе с пищей или водой, DEHP ферментативно превращается в MEHP. Предыдущие исследования in vitro и на животных указывали, что этот метаболит может нарушать работу эндокринной системы и потенциально влиять на фертильность.

Эксперимент с тканями семи доноров

Ученые выращивали в лаборатории образцы тканей яичников от семи доноров. Пятеро предоставили ткани во время операции по удалению яичников в рамках гендерно-аффирмативной помощи, еще у двоих образцы были взяты во время биопсии при плановом кесаревом сечении. Ни у одного из доноров не было в анамнезе заболеваний яичников, и на момент забора тканей они не курили, хотя несколько человек курили ранее.

В течение шести дней образцы обрабатывали либо растворителем без MEHP, либо MEHP в концентрациях 20,51 наномоля на литр и в тысячу раз выше. Более низкую концентрацию авторы назвали эпидемиологически релевантной, то есть более соответствующей реалистичному уровню воздействия.

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Возможная чувствительность глиальных клеток

С помощью секвенирования отдельных клеток исследователи подробно проанализировали реакцию ткани одного 23-летнего донора. Они зафиксировали различия в экспрессии генов между контрольной группой и группами, подвергшимися воздействию MEHP, во всех семи изученных типах клеток. В большинстве из них число генов с измененной экспрессией возрастало с увеличением дозы вещества.

Изменения касались путей, связанных с поддержанием структуры клеток, адгезией и окислительным фосфорилированием — важной частью производства энергии. Воздействие MEHP также снижало способность клеток взаимодействовать друг с другом, причем сильнее при более высокой концентрации.

Старшая автор работы, репродуктивный биолог Паулиина Дамдимопулу, отметила, что глиальные клетки — клетки нервной системы, недавно обнаруженные в яичниках, — могли быть особенно чувствительны к MEHP. Авторы подчеркнули, что результаты следует воспроизвести на тканях значительно большего числа людей. В частности, пятеро доноров, перенесших гендерно-аффирмативную операцию, получали андрогенную терапию в течение трех-восьми лет, что может влиять на состояние яичников.

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