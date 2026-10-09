科学家在血液中发现了一种与衰老过程中较差健康状况相关的蛋白质谱。正如Live Science报道，这涉及产生颗粒酶K和B的免疫记忆细胞比例——这些蛋白质能够消灭受感染细胞。

免疫细胞比例

年轻人的免疫系统中含有许多初始T细胞，这是一种白细胞。在接触病原体和接种疫苗后，其中一部分会转化为记忆细胞，能够迅速对感染性病原体作出反应。这类细胞会产生多种颗粒酶，包括颗粒酶K和颗粒酶B。

研究人员分析了2,600多名18至97岁人群的免疫细胞。产生颗粒酶K的细胞与产生颗粒酶B的细胞比例较低的参与者，更常患有自身免疫性疾病或其他慢性免疫疾病。

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UK Biobank数据

在对329人的免疫细胞样本和血液蛋白进行的单独分析中，科学家确定了一种与更多产生颗粒酶B的细胞相关的蛋白质谱。随后，他们在约4.8万名UK Biobank参与者的数据中寻找这一谱型。

根据血液蛋白指标被预测具有较高颗粒酶B细胞水平的人，在随后的17年中健康指标更差。他们死亡、糖尿病、高血压以及肝脏和肾脏疾病的风险更高。

该研究作者、圣路易斯华盛顿大学免疫学家马克西姆·阿尔乔莫夫强调，所发现的关联并不能证明因果关系。他表示，更多含有颗粒酶B的细胞可能是疾病的后果，而非其原因。研究人员还指出，需要获得关于不同人口群体的更多数据，以确定这一指标是否具有普遍性。

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