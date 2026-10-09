Naukowcy wykryli we krwi profil białkowy, który wiąże się z gorszymi wskaźnikami zdrowia w procesie starzenia. Jak podaje Live Science, chodzi o stosunek komórek pamięci immunologicznej produkujących granzymy K i B — białka zdolne niszczyć zakażone komórki.

Stosunek komórek odpornościowych

U młodych ludzi układ odpornościowy zawiera wiele naiwnych limfocytów T — rodzaju leukocytów. Po kontakcie z patogenami i po szczepieniu część z nich przekształca się w komórki pamięci, które mogą szybko reagować na czynniki wywołujące infekcje. Takie komórki produkują różne granzymy, w tym granzym K i granzym B.

Naukowcy przeanalizowali komórki odpornościowe ponad 2,6 tys. osób w wieku od 18 do 97 lat. U uczestników z niższym stosunkiem komórek produkujących granzym K do komórek produkujących granzym B częściej występowały choroby autoimmunologiczne lub inne przewlekłe choroby układu odpornościowego.

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Dane UK Biobank

W odrębnej analizie próbek komórek odpornościowych i białek krwi 329 osób naukowcy określili profil białkowy związany z większą liczbą komórek produkujących granzym B. Następnie szukali tego profilu w danych około 48 tys. uczestników UK Biobank.

Osoby, u których na podstawie wskaźników białek krwi przewidywano wyższy poziom komórek z granzymem B, przez kolejnych 17 lat miały gorsze wskaźniki zdrowia. Miały wyższe ryzyko śmierci, cukrzycy, podwyższonego ciśnienia tętniczego, a także chorób wątroby i nerek.

Autor badania, immunolog Uniwersytetu Waszyngtońskiego w St. Louis Maksym Artiomow, podkreślił, że wykryty związek nie dowodzi związku przyczynowego. Jak stwierdził, większa liczba komórek z granzymem B może być skutkiem chorób, a nie ich przyczyną. Naukowcy zaznaczyli również, że potrzebne są dodatkowe dane dotyczące różnych grup ludności, aby ustalić, czy wskaźnik ten ma charakter uniwersalny.

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