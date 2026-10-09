Ученые выявили в крови белковый профиль, который связан с худшими показателями здоровья в процессе старения. Как сообщает Live Science, речь идет о соотношении иммунных клеток памяти, вырабатывающих гранзимы K и B — белки, способные уничтожать инфицированные клетки.

Соотношение иммунных клеток

У молодых людей иммунная система содержит много наивных Т-клеток — разновидности лейкоцитов. После контакта с патогенами и вакцинации часть из них превращается в клетки памяти, которые могут быстро реагировать на возбудителей инфекций. Такие клетки вырабатывают различные гранзимы, в том числе гранзим K и гранзим B.

Исследователи проанализировали иммунные клетки более чем 2,6 тыс. человек в возрасте от 18 до 97 лет. У участников с более низким соотношением клеток, вырабатывающих гранзим K, к клеткам, вырабатывающим гранзим B, чаще были аутоиммунные или другие хронические иммунные заболевания.

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Данные UK Biobank

В ходе отдельного анализа образцов иммунных клеток и белков крови 329 человек ученые определили белковый профиль, связанный с большим количеством клеток, вырабатывающих гранзим B. Затем этот профиль искали в данных около 48 тыс. участников UK Biobank.

У людей, для которых по показателям белков крови прогнозировали более высокий уровень клеток с гранзимом B, в течение следующих 17 лет были худшие показатели здоровья. У них был более высокий риск смерти, диабета, повышенного артериального давления, а также заболеваний печени и почек.

Автор исследования, иммунолог Вашингтонского университета в Сент-Луисе Максим Артёмов, подчеркнул, что выявленная связь не доказывает причинности. По его словам, большее количество клеток с гранзимом B может быть следствием болезней, а не их причиной. Исследователи также отметили, что для выяснения универсальности этого показателя необходимы дополнительные данные о различных группах населения.

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