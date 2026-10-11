Исследователи Колледжа ветеринарной медицины и биомедицинских наук Texas A&M обнаружили, что воздействие микропластиков из полиэтилена может способствовать появлению признаков жировой болезни печени. По данным ScienceDaily, эти признаки становились более выраженными, когда воздействие пластика сочеталось с рационом с высоким содержанием жиров, фруктозы и холестерина.

Полиэтилен составляет примерно треть мирового производства пластика. Его используют, в частности, в пищевой плёнке, контейнерах для хранения продуктов, упаковке и внутреннем покрытии стаканов для напитков. Ранее этот материал считался относительно биологически инертным, а его возможное влияние на печень изучалось меньше, чем воздействие некоторых других видов микропластика.

Влияние рациона

Жировая болезнь печени развивается из-за чрезмерного накопления жира в клетках органа. В исследовании показатели этого состояния повышались и при воздействии полиэтилена без дополнительных диетических факторов. В то же время сочетание микропластика с нездоровым питанием было связано с более тяжёлыми признаками поражения печени.

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Авторы предполагают, что воздействие загрязнителей окружающей среды и пищевые привычки могут усиливать негативный эффект друг друга. Учёные подчёркивают, что необходимы дальнейшие исследования, чтобы выяснить, как экспериментальные результаты соотносятся с ежедневным воздействием микропластика на людей.

Молекулярные изменения в печени

Для более детального анализа команда Texas A&M вместе с учёными Университета Оклахомы применила пространственную транскриптомику — метод, позволяющий изучать активность генов с сохранением информации о расположении клеток в ткани. Исследователи определили участки поражения печени, связанные с воздействием полиэтилена, и молекулярные пути, которые могут объяснять эти изменения.

Среди них — белок PPAR-альфа, регулирующий обмен жиров в печени, и ген ANXA2, связанный с восстановлением тканей. В дальнейшем команда планирует проверить, может ли воздействие полиэтилена быть связано с фиброзом печени, а также исследовать другие классы микропластика.

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