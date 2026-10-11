Поліетиленові мікропластики пов’язали з жировою хворобою печінки — ScienceDaily

Дослідники Коледжу ветеринарної медицини та біомедичних наук Texas A&M виявили, що вплив мікропластиків із поліетилену може сприяти появі ознак жирової хвороби печінки. За даними ScienceDaily, ці ознаки ставали виразнішими, коли вплив пластику поєднувався з раціоном із високим вмістом жирів, фруктози та холестерину.

Поліетилен становить приблизно третину світового виробництва пластику. Його використовують, зокрема, у харчових обгортках, контейнерах для зберігання продуктів, пакуванні та внутрішньому покритті стаканів для напоїв. Раніше цей матеріал вважали відносно біологічно інертним, а його можливий вплив на печінку досліджували менше, ніж вплив деяких інших видів мікропластику.

Вплив раціону

Жирова хвороба печінки розвивається через надмірне накопичення жиру в клітинах органа. У дослідженні показники цього стану зростали і за впливу поліетилену без додаткових дієтичних чинників. Водночас поєднання мікропластику з нездоровим харчуванням було пов’язане з тяжчими ознаками ураження печінки.

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Автори припускають, що вплив забруднювачів довкілля та харчові звички можуть посилювати негативний ефект одне одного. Науковці наголошують, що потрібні подальші дослідження, аби з’ясувати, як експериментальні результати співвідносяться зі щоденним впливом мікропластику на людей.

Молекулярні зміни у печінці

Для детальнішого аналізу команда Texas A&M разом із науковцями Університету Оклахоми застосувала просторову транскриптоміку — метод, що дає змогу досліджувати активність генів зі збереженням інформації про розташування клітин у тканині. Дослідники визначили ділянки ураження печінки, пов’язані з впливом поліетилену, та молекулярні шляхи, які можуть пояснювати ці зміни.

Серед них — білок PPAR-альфа, що регулює обмін жирів у печінці, та ген ANXA2, пов’язаний із відновленням тканин. Надалі команда планує перевірити, чи може вплив поліетилену бути пов’язаний із фіброзом печінки, а також дослідити інші класи мікропластику.

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