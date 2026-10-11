聚乙烯微塑料与脂肪肝疾病相关联——ScienceDaily

得州农工大学兽医医学与生物医学科学学院的研究人员发现，接触聚乙烯微塑料可能促成脂肪肝疾病迹象的出现。根据ScienceDaily的报道，当塑料暴露与高脂肪、高果糖和高胆固醇饮食相结合时，这些迹象会更加明显。

聚乙烯约占全球塑料产量的三分之一。它尤其用于食品保鲜膜、食品储存容器、包装以及饮料杯的内层涂层。此前，这种材料被认为具有相对生物惰性，其对肝脏的潜在影响所受研究少于某些其他类型的微塑料。

饮食的影响

脂肪肝疾病是由于脂肪在器官细胞中过度积累而发展形成的。研究中，即使没有额外的饮食因素，聚乙烯暴露也会使这一状况的指标升高。同时，微塑料与不健康饮食的结合与更严重的肝损伤迹象有关。

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作者推测，环境污染物暴露和饮食习惯可能相互增强彼此的负面影响。科学家强调，需要进一步研究，以确定实验结果与人们日常接触微塑料之间的关系。

肝脏中的分子变化

为进行更详细的分析，得州农工大学团队与俄克拉何马大学的科学家共同采用了空间转录组学——一种能够在保留组织中细胞位置信息的同时研究基因活性的方法。研究人员确定了与聚乙烯暴露相关的肝损伤区域，以及可能解释这些变化的分子通路。

其中包括调节肝脏脂肪代谢的PPAR-α蛋白，以及与组织修复相关的ANXA2基因。该团队计划进一步检验聚乙烯暴露是否可能与肝纤维化有关，并研究其他类别的微塑料。

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