Naukowcy z College of Veterinary Medicine and Biomedical Sciences Texas A&M odkryli, że narażenie na mikroplastiki z polietylenu może przyczyniać się do występowania oznak stłuszczeniowej choroby wątroby. Według ScienceDaily oznaki te stawały się wyraźniejsze, gdy narażenie na plastik łączono z dietą o wysokiej zawartości tłuszczów, fruktozy i cholesterolu.

Polietylen stanowi około jedną trzecią światowej produkcji plastiku. Jest stosowany między innymi w foliach do żywności, pojemnikach do przechowywania żywności, opakowaniach i wewnętrznej powłoce kubków na napoje. Wcześniej materiał ten uznawano za względnie biologicznie obojętny, a jego możliwy wpływ na wątrobę badano w mniejszym stopniu niż wpływ niektórych innych rodzajów mikroplastiku.

Wpływ diety

Stłuszczeniowa choroba wątroby rozwija się wskutek nadmiernego gromadzenia się tłuszczu w komórkach narządu. W badaniu wskaźniki tego stanu wzrastały także pod wpływem polietylenu bez dodatkowych czynników dietetycznych. Jednocześnie połączenie mikroplastiku z niezdrowym odżywianiem wiązało się z cięższymi oznakami uszkodzenia wątroby.

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Autorzy przypuszczają, że narażenie na zanieczyszczenia środowiska i nawyki żywieniowe mogą wzajemnie wzmacniać swoje negatywne skutki. Naukowcy podkreślają, że potrzebne są dalsze badania, aby ustalić, jak wyniki eksperymentalne odnoszą się do codziennego narażenia ludzi na mikroplastik.

Molekularne zmiany w wątrobie

W celu bardziej szczegółowej analizy zespół Texas A&M wraz z naukowcami z University of Oklahoma zastosował transkryptomikę przestrzenną — metodę umożliwiającą badanie aktywności genów z zachowaniem informacji o rozmieszczeniu komórek w tkance. Badacze określili obszary uszkodzenia wątroby związane z narażeniem na polietylen oraz szlaki molekularne, które mogą wyjaśniać te zmiany.

Wśród nich są białko PPAR-alfa, które reguluje metabolizm tłuszczów w wątrobie, oraz gen ANXA2 związany z regeneracją tkanek. Zespół planuje następnie sprawdzić, czy narażenie na polietylen może być związane z włóknieniem wątroby, a także zbadać inne klasy mikroplastiku.

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