Команда Университета Британской Колумбии и Университета Торонто обнаружила у мышей ранее неописанный путь, по которому жидкость и продукты обмена могут покидать заднюю часть глаза и поступать в лимфатическую систему. Новый путь исследователи назвали posterior ocular lymphatic outflow, или POLO. О результатах исследования сообщает ScienceDaily.

Путь оттока за сетчаткой

Сетчатка — светочувствительная ткань в задней части глаза — обладает высокой метаболической активностью и постоянно образует побочные продукты, которые необходимо выводить. Накопление жидкости, продуктов обмена и воспалительного материала связывают, в частности, с глаукомой, возрастной макулярной дегенерацией и другими заболеваниями сетчатки, которые могут приводить к необратимой потере зрения.

Чтобы проследить движение жидкости, ученые ввели флуоресцентные молекулы-маркеры в узкое пространство в задней части глаз мышей. Для наблюдений они объединили магнитно-резонансную томографию, ближнюю инфракрасную флуоресцентную визуализацию и микроскопическое исследование.

Исследователи обнаружили мелкие лимфатические сосуды в сосудистой оболочке глаза — слое под сетчаткой, богатом кровеносными сосудами. По их наблюдениям, жидкость перемещалась из задней части глаза к тканям глазницы, а через несколько минут маркеры достигали расположенных рядом лимфатических узлов.

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Что это означает для исследований заболеваний глаз

Более ста лет считалось, что у глаза нет лимфатической дренажной системы, характерной для большинства других органов. В 2009 году Ниру Гупта и Йени Юджел уже описали связанный с лимфатической системой увеолимфатический путь в передней части глаза. Новая работа описывает ранее не признанный маршрут выведения жидкости из задней части глаза.

Авторы подчеркивают, что результаты получены на мышах, поэтому работу POLO-пути у человека еще предстоит установить. Также необходимо выяснить, связаны ли изменения этого механизма с заболеваниями глаз и можно ли безопасно на него воздействовать. В перспективе исследование может помочь изучать выведение жидкости, белков и воспалительного материала, а также доставку лекарств к глубоким структурам глаза.

Результаты опубликованы в научном журнале Translational Vision Science & Technology.

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