Zespół z Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej i Uniwersytetu w Toronto odkrył u myszy wcześniej nieopisany szlak, którym płyn i produkty przemiany materii mogą opuszczać tylną część oka i trafiać do układu limfatycznego. Badacze nazwali nową drogę posterior ocular lymphatic outflow, czyli POLO. O wynikach badania informuje ScienceDaily.

Droga odpływu za siatkówką

Siatkówka — światłoczuła tkanka w tylnej części oka — wykazuje wysoką aktywność metaboliczną i stale wytwarza produkty uboczne, które muszą zostać usunięte. Gromadzenie się płynu, produktów przemiany materii i materiału zapalnego wiąże się między innymi z jaskrą, zwyrodnieniem plamki żółtej związanym z wiekiem oraz innymi chorobami siatkówki, które mogą prowadzić do nieodwracalnej utraty wzroku.

Aby prześledzić ruch płynu, naukowcy wstrzyknęli fluorescencyjne cząsteczki znacznikowe do wąskiej przestrzeni w tylnej części oczu myszy. Do obserwacji połączyli obrazowanie rezonansem magnetycznym, obrazowanie fluorescencyjne w bliskiej podczerwieni oraz badanie mikroskopowe.

Badacze odkryli drobne naczynia limfatyczne w naczyniówce oka — warstwie pod siatkówką bogatej w naczynia krwionośne. Według ich obserwacji płyn przemieszczał się z tylnej części oka do tkanek oczodołu, a po kilku minutach znaczniki docierały do pobliskich węzłów chłonnych.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Co to oznacza dla badań nad chorobami oczu

Przez ponad stulecie uważano, że oko nie ma układu drenażu limfatycznego typowego dla większości innych narządów. W 2009 roku Nirou Gupta i Yeni Yucel opisali już związany z układem limfatycznym szlak uweolimfatyczny w przedniej części oka. Nowa praca opisuje wcześniej nieuznaną drogę usuwania płynu z tylnej części oka.

Autorzy podkreślają, że wyniki uzyskano u myszy, dlatego działanie szlaku POLO u ludzi wciąż wymaga ustalenia. Należy również wyjaśnić, czy zmiany tego mechanizmu są związane z chorobami oczu oraz czy można na niego bezpiecznie wpływać. W przyszłości badanie może pomóc analizować usuwanie płynu, białek i materiału zapalnego, a także dostarczanie leków do głębokich struktur oka.

Wyniki opublikowano w czasopiśmie naukowym Translational Vision Science & Technology.

Czytaj nas na