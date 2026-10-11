科学家在小鼠中发现眼后部液体流出通路——ScienceDaily

不列颠哥伦比亚大学和多伦多大学的一个团队在小鼠中发现了一条此前未被描述的通路，液体和代谢产物可通过该通路离开眼后部并进入淋巴系统。研究人员将这条新通路命名为 posterior ocular lymphatic outflow，即 POLO。ScienceDaily报道了这项研究结果。

视网膜后方的流出通路

视网膜是眼后部的感光组织，具有很高的代谢活性，并持续产生必须被清除的副产物。液体、代谢产物和炎性物质的积聚尤其与青光眼、年龄相关性黄斑变性以及其他可导致不可逆视力丧失的视网膜疾病有关。

为追踪液体移动，科学家将荧光标记分子注入小鼠眼后部的狭窄空间。为进行观察，他们结合了磁共振成像、近红外荧光成像和显微镜检查。

研究人员在眼睛的脉络膜中发现了微小的淋巴管。脉络膜是视网膜下方富含血管的一层。根据他们的观察，液体从眼后部移动至眼眶组织，数分钟后，标记物到达了附近的淋巴结。

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这对眼病研究意味着什么

一个多世纪以来，人们一直认为眼睛没有大多数其他器官所具有的淋巴引流系统。2009年，尼鲁·古普塔和耶尼·尤杰尔已描述了眼前部一条与淋巴系统相关的葡萄膜淋巴通路。这项新研究描述了一条此前未被认可的从眼后部排出液体的路径。

作者强调，结果是在小鼠中获得的，因此POLO通路在人类中的功能仍有待确定。还需要弄清这一机制的变化是否与眼病有关，以及能否安全地对其施加影响。未来，这项研究可能有助于研究液体、蛋白质和炎性物质的清除，以及向眼部深层结构递送药物。

研究结果发表在科学期刊《Translational Vision Science & Technology》上。

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