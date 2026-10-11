В США 52% опрошенных заявили, что испытывают «большое» доверие к науке. В мире в целом этот показатель составляет 26%. Такие данные приведены в новом выпуске международного исследования Wellcome Global Monitor, проведенного среди людей в 140 странах, о котором сообщает STAT News.

Готовность к вакцинации

Американцы также оказались более готовыми получить рекомендованные медицинскими работниками прививки, чем респонденты в других странах, отмечает издание. Вакцинироваться «сразу» после рекомендации медсестры или врача готовы 45% участников опроса в США.

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Для сравнения, в Германии такую готовность выразили 28% респондентов. Автор материала отмечает, что эти данные могут показаться неожиданными на фоне острых дискуссий в США о пользе и вреде вакцин.

Доверие к больницам

В то же время 40% американцев сообщили о большом доверии к больницам и медицинским клиникам. Такой же показатель зафиксировали в Португалии и Уругвае.

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