Опитування: 52% американців мають велику довіру до науки — STAT News

У США 52% опитаних заявили, що мають «велику» довіру до науки. У світі загалом цей показник становить 26%. Такі дані наведено в новому випуску міжнародного дослідження Wellcome Global Monitor, проведеного серед людей у 140 країнах, про який повідомляє STAT News.

Готовність до вакцинації

Американці також виявилися більш готовими отримати рекомендовані медичними працівниками щеплення, ніж респонденти в інших країнах, зазначає видання. Вакцинуватися «одразу» після рекомендації медсестри або лікаря готові 45% учасників опитування у США.

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Для порівняння, у Німеччині таку готовність висловили 28% респондентів. Автор матеріалу зазначає, що ці дані можуть видаватися несподіваними на тлі гострих дискусій у США щодо користі та шкоди вакцин.

Довіра до лікарень

Водночас 40% американців повідомили про велику довіру до лікарень і медичних клінік. Такий самий показник зафіксували в Португалії та Уругваї.

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