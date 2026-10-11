W Stanach Zjednoczonych 52% ankietowanych zadeklarowało, że ma „duże” zaufanie do nauki. Na świecie wskaźnik ten wynosi 26%. Dane te przedstawiono w nowej edycji międzynarodowego badania Wellcome Global Monitor, przeprowadzonego wśród ludzi w 140 krajach, o czym informuje STAT News.

Gotowość do szczepień

Amerykanie okazali się również bardziej gotowi do przyjęcia szczepień zalecanych przez pracowników medycznych niż respondenci w innych krajach — zauważa publikacja. Czterdzieści pięć procent uczestników badania w USA jest gotowych zaszczepić się „od razu” po rekomendacji pielęgniarki lub lekarza.

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Dla porównania w Niemczech taką gotowość wyraziło 28% respondentów. Autor materiału zauważa, że dane te mogą wydawać się zaskakujące na tle gorących debat w USA na temat korzyści i szkód związanych ze szczepionkami.

Zaufanie do szpitali

Jednocześnie 40% Amerykanów zadeklarowało duże zaufanie do szpitali i klinik medycznych. Taki sam wskaźnik odnotowano w Portugalii i Urugwaju.

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