一项在美国开展、涉及4523名51岁及以上成年人的研究发现，观察开始时较高的体重与后来患上痴呆症的人群较低的死亡风险有关。ScienceAlert报道称，相关结果已发表在《Journal of Alzheimer's Disease》期刊上。

观察结果

在研究开始时，所有参与者均未患痴呆症，但后来都患上了这种疾病。研究人员按体重指数将他们分为四组：体重正常、超重、I级肥胖以及II–III级肥胖。观察持续时间最长为20年。

与体重正常组相比，在研究期间，超重人群的死亡风险低16%。对于I级肥胖参与者，该风险低27%；对于II–III级肥胖参与者，则低22%。

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研究人员考虑的因素

分析作者考虑了性别、教育水平、种族和族裔、吸烟状况以及其他慢性疾病。他们还检验了这一结果是否可由以下情况解释：部分体重正常的人此前曾超重，但因健康状况恶化而减重。经过这一检验后，所发现的关联依然存在。

科学家强调，研究结果并不意味着痴呆症患者应当增重。该研究并未确立因果关系。作者提出的一种可能解释是，痴呆症患者存在进食问题：他们可能错过用餐、忘记吃饭、食欲下降，或难以独立进食。在这种情况下，额外的脂肪或肌肉组织储备可能具有重要作用。

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