Badanie z udziałem 4523 dorosłych w wieku od 51 lat w USA wykazało związek między wyższą masą ciała na początku obserwacji a niższym ryzykiem śmierci wśród osób, u których później rozwinęła się demencja. O wynikach opublikowanych w czasopiśmie Journal of Alzheimer's Disease informuje ScienceAlert.

Wyniki obserwacji

Na początku badania wszyscy uczestnicy nie mieli demencji, jednak później rozwinęła się u nich ta choroba. Podzielono ich na cztery grupy według wskaźnika masy ciała: prawidłowa masa ciała, nadwaga, otyłość I stopnia oraz otyłość II–III stopnia. Obserwacja trwała do 20 lat.

W porównaniu z grupą o prawidłowej masie ciała ryzyko śmierci w okresie badania było o 16% niższe wśród osób z nadwagą. W przypadku uczestników z otyłością I stopnia było ono niższe o 27%, a z otyłością II–III stopnia — o 22%.

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Co uwzględnili badacze

Autorzy analizy uwzględnili płeć, poziom wykształcenia, rasę i pochodzenie etniczne, status palenia tytoniu oraz inne choroby przewlekłe. Sprawdzili również, czy wyniku nie można wyjaśnić tym, że część osób z prawidłową masą ciała wcześniej miała nadwagę, lecz schudła z powodu pogorszenia zdrowia. Po takiej weryfikacji wykryty związek się utrzymał.

Naukowcy podkreślają, że wyniki nie oznaczają, iż osoby z demencją powinny przybierać na wadze. Badanie nie ustala związku przyczynowo-skutkowego. Jako jedno z możliwych wyjaśnień autorzy wskazują problemy z odżywianiem u osób z demencją: mogą one pomijać posiłki, zapominać o jedzeniu, tracić apetyt lub mieć trudności z samodzielnym jedzeniem. Dodatkowe zapasy tkanki tłuszczowej lub mięśniowej mogą potencjalnie być ważne w takich warunkach.

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