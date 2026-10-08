一项综述显示，牛奶、黄油、酸奶和奶酪中天然存在的反式脂肪与更高的心脏病或2型糖尿病风险没有关联。对涉及欧洲、加拿大和美国数千人的22项研究进行综述的作者得出了这一结论，ScienceDaily报道。

受控试验的数据

科学家分析了10项受控饮食研究。这些研究比较了食用天然反式脂肪含量较高乳制品的参与者与食用普通乳制品的参与者。

这些试验中每日反式脂肪摄入量为1.3至13.2克。科学家评估了用于评价心脏病风险的血脂指标。综合全部10项研究的结果，研究人员没有发现两组在这些指标上存在显著差异。

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长期观察结果

另外12项研究为队列研究：它们在多年间追踪了数千名参与者的健康状况，其中部分研究持续了超过20年。研究人员测量了血液中乳制品反式脂肪的水平，并将其与后续健康结果进行比较。

较高水平的这类反式脂肪与更高的心脏病、卒中、心血管原因死亡或2型糖尿病发病风险没有关联。该研究发表在《Nutrition Research》期刊上。主要作者之一、雷丁大学教授伊恩·吉文斯指出，乳制品中的天然反式脂肪不同于与部分氢化脂肪相关的工业反式脂肪，且这里指的是在均衡饮食范围内食用乳制品。

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