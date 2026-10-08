Naturalne tłuszcze trans obecne w mleku, maśle, jogurcie i serze nie były związane z wyższym ryzykiem chorób serca ani cukrzycy typu 2 — wynika z przeglądu. Do takiego wniosku doszli autorzy przeglądu 22 badań z udziałem tysięcy osób w Europie, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych, informuje ScienceDaily.

Dane z kontrolowanych badań

Naukowcy przeanalizowali dziesięć kontrolowanych badań żywieniowych. Porównano w nich uczestników, którzy spożywali produkty mleczne o naturalnie podwyższonej zawartości tłuszczów trans, z osobami spożywającymi zwykłe produkty mleczne.

Dzienne spożycie tłuszczów trans w tych badaniach wynosiło od 1,3 do 13,2 grama. Naukowcy oceniali wskaźniki lipidów we krwi wykorzystywane do oceny ryzyka chorób serca. We wszystkich dziesięciu badaniach nie stwierdzono istotnych różnic w tych wskaźnikach między grupami.

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Wyniki długoterminowych obserwacji

Kolejne 12 badań miało charakter kohortowy: śledzono w nich stan zdrowia tysięcy uczestników przez wiele lat, a część trwała ponad dwie dekady. Badacze mierzyli poziom mlecznych tłuszczów trans we krwi i zestawiali go z późniejszymi skutkami zdrowotnymi.

Wyższe poziomy tych tłuszczów trans nie były związane z większym ryzykiem chorób serca, udaru, zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych ani rozwoju cukrzycy typu 2. Pracę opublikowano w czasopiśmie Nutrition Research. Jeden z głównych autorów, profesor Uniwersytetu w Reading Ian Givens, zaznaczył, że naturalne tłuszcze trans w produktach mlecznych różnią się od przemysłowych tłuszczów trans związanych z częściowo uwodornionymi tłuszczami, a chodzi o spożywanie produktów mlecznych w ramach zbilansowanej diety.

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