Природные трансжиры, содержащиеся в молоке, масле, йогурте и сыре, по результатам обзора не ассоциировались с более высоким риском болезней сердца или диабета 2 типа. К такому выводу пришли авторы обзора 22 исследований с участием тысяч людей в Европе, Канаде и США, сообщает ScienceDaily.

Данные контролируемых испытаний

Ученые проанализировали десять контролируемых исследований питания. В них сравнивали участников, потреблявших молочные продукты с естественно повышенным содержанием трансжиров, с теми, кто употреблял обычные молочные продукты.

Суточное потребление трансжиров в этих испытаниях составляло от 1,3 до 13,2 грамма. Ученые оценивали показатели липидов в крови, которые применяются для оценки риска сердечных заболеваний. По итогам всех десяти исследований существенных различий в этих показателях между группами не выявили.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Результаты долгосрочных наблюдений

Еще 12 исследований были когортными: в них отслеживали состояние здоровья тысяч участников на протяжении многих лет, причем часть длилась более двух десятилетий. Исследователи измеряли уровень молочных трансжиров в крови и сопоставляли его с последующими медицинскими последствиями.

Более высокие уровни таких трансжиров не ассоциировались с большим риском болезней сердца, инсульта, смерти от сердечно-сосудистых причин или развития диабета 2 типа. Работа опубликована в журнале Nutrition Research. Один из ведущих авторов, профессор Университета Рединга Иэн Гивенс, отметил, что природные трансжиры в молочных продуктах отличаются от промышленных трансжиров, связанных с частично гидрогенизированными жирами, и речь идет о потреблении молочных продуктов в рамках сбалансированного питания.

Читай нас в