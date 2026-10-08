美国宣布研究所称疫苗伤害的计划——Ars Technica

美国卫生与公众服务部（HHS）宣布了一项大规模联邦倡议，旨在研究和记录患者认为与接种疫苗有关的健康问题。该倡议包括设立专门诊所、提议向提交VAERS系统报告的医生提供补偿、更新该系统，以及将所称病例的信息纳入电子病历。

据Ars Technica报道，美国国立卫生研究院已开设一家诊所，用于研究和治疗接种疫苗后出现健康问题的患者。该诊所于10月5日开始运营。卫生部长小罗伯特·F·肯尼迪出席了开幕仪式。

VAERS的变化

该倡议的一个方向是提议向医生提交疫苗不良事件报告系统VAERS的报告提供补偿，该系统由美国疾病控制与预防中心管理。HHS表示，这应当减少医务人员报告接种后疑似不良事件的障碍。

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VAERS旨在早期发现有关疫苗安全性的潜在信号。任何人都可以向该系统提交报告，包括公众人士，且这些报告不会经过事先核实。CDC会分析这些数据，而据该媒体称，大多数已登记报告与接种疫苗不存在因果关系。

电子病历

作为该倡议的一部分，HHS还计划让VAERS更加简便和易于使用，包括使该系统适配移动设备，并为研究人员增加工具。CDC已向位于弗吉尼亚州的科技公司SPN Solutions Inc.授予一份近100万美元的合同。

此外，国家卫生信息技术协调员办公室应确保将与接种疫苗相关的所称伤害信息录入电子病历。肯尼迪表示，政府力求考虑患者和家属的报告，并利用获得的数据提高疫苗安全性。

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