英国国家医疗服务体系NHS正流失心理学家、精神科医生、护士及其他为ADHD和自闭症人士服务的专家，这些人员正转往私立诊所。在儿童和成年人对诊断需求显著增加的背景下，《卫报》报道。

人员流失已经影响到英格兰一家NHS信托机构——Herefordshire and Worcestershire Health and Care NHS Trust的工作。上个月，该机构限制未成年人使用其神经发育服务，仅向症状最严重的患者开放。据该报报道，该服务将于周一恢复正常运作。

评估等候队列

在英格兰，约81万名儿童和成年人正在等待ADHD或自闭症评估。在Herefordshire and Worcestershire Health and Care NHS Trust，已有1,298人等待此类评估至少两年。

提交给该信托机构董事会的一份文件显示，神经发育服务的人员大幅减少。大多数离职员工转往独立服务提供商及根据“Right to Choose”机制运营的公司。该机制允许NHS患者在私营服务提供商处获得由NHS资助的ADHD或自闭症评估，以便更快获得帮助。

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对私立诊所的监管

监管机构护理质量委员会宣布，将开始检查仅开展ADHD和自闭症诊断评估的私立诊所。此前，这类机构不受监管，尽管CQC已经监管将诊断和治疗结合的服务。

此举是在政府对心理健康和神经多样性进行审查之后作出的，该审查呼吁确保对所有服务提供商进行适当监管。彼得·福纳吉教授的报告对以下问题表示担忧：经济激励可能促使私营公司对症状本不应构成依据的人错误作出诊断并开具治疗。

Nuffield Trust负责人西娅·斯坦表示，人员转往私营部门会削弱NHS，并可能加剧获得帮助方面的不平等，因为能够支付私人治疗费用的人将更快获得支持。

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