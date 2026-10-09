W Wielkiej Brytanii Narodowa Służba Zdrowia NHS traci psychologów, psychiatrów, pielęgniarki i innych specjalistów z usług dla osób z ADHD i autyzmem, którzy przechodzą do prywatnych klinik. Dzieje się to w obliczu znacznego zapotrzebowania na diagnozy wśród dzieci i dorosłych, informuje The Guardian.

Odpływ kadr wpłynął już na pracę jednego z trustów NHS w Anglii — Herefordshire and Worcestershire Health and Care NHS Trust. W ubiegłym miesiącu ograniczył on dostęp osób niepełnoletnich do usługi neurorozwojowej, pozostawiając go wyłącznie pacjentom z najcięższymi objawami. Według publikacji usługa ma wrócić do normalnego trybu działania w poniedziałek.

Kolejki do oceny

W Anglii około 810 tys. dzieci i dorosłych oczekuje na ocenę pod kątem ADHD lub autyzmu. W Herefordshire and Worcestershire Health and Care NHS Trust 1 298 osób czekało już na taką ocenę co najmniej dwa lata.

Dokument przedstawiony zarządowi trustu wykazał istotne zmniejszenie liczby personelu w usługach neurorozwojowych. Większość pracowników, którzy odeszli, przeszła do niezależnych dostawców usług i firm działających w ramach mechanizmu Right to Choose. Umożliwia on pacjentom NHS otrzymanie finansowanej przez służbę oceny ADHD lub autyzmu u prywatnego świadczeniodawcy, aby szybciej uzyskać pomoc.

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Nadzór nad prywatnymi klinikami

Regulator Care Quality Commission ogłosił, że rozpocznie inspekcje prywatnych klinik, które przeprowadzają wyłącznie oceny diagnostyczne dotyczące ADHD i autyzmu. Wcześniej takie placówki nie podlegały regulacji, chociaż CQC już nadzoruje usługi łączące diagnozę i leczenie.

Krok ten nastąpił po rządowym przeglądzie zdrowia psychicznego i neuroróżnorodności, który wezwał do zapewnienia odpowiedniej regulacji wszystkich świadczeniodawców. W raporcie profesora Petera Fonagy'ego wyrażono obawy, że zachęty finansowe mogą skłaniać prywatne firmy do błędnego stawiania diagnoz i przepisywania leczenia osobom, których objawy nie powinny stanowić podstawy do tego.

Szefowa Nuffield Trust Thea Stein oświadczyła, że przechodzenie kadr do sektora prywatnego osłabia NHS i może pogłębić nierówności w dostępie do pomocy, ponieważ osoby mogące opłacić prywatne leczenie będą otrzymywać wsparcie szybciej.

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