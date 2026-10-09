NHS у Британії втрачає фахівців з ADHD та аутизму — The Guardian

У Великій Британії Національна служба охорони здоров’я NHS втрачає психологів, психіатрів, медсестер та інших фахівців служб для людей з ADHD і аутизмом, які переходять до приватних клінік. Це відбувається на тлі значного попиту на діагностику серед дітей і дорослих, повідомляє The Guardian.

Відтік кадрів уже вплинув на роботу одного з трастів NHS в Англії — Herefordshire and Worcestershire Health and Care NHS Trust. Минулого місяця він обмежив доступ неповнолітніх до нейророзвиткової служби, залишивши його лише для пацієнтів із найтяжчими симптомами. За даними видання, звичайний режим роботи служба має відновити в понеділок.

Черги на оцінювання

В Англії близько 810 тисяч дітей і дорослих очікують на оцінювання щодо ADHD або аутизму. У Herefordshire and Worcestershire Health and Care NHS Trust 1 298 людей уже чекали на таке оцінювання щонайменше два роки.

Документ, поданий правлінню трасту, засвідчив істотне скорочення персоналу в нейророзвиткових службах. Більшість працівників, які звільнилися, перейшли до незалежних постачальників послуг та компаній, що працюють за механізмом Right to Choose. Він дозволяє пацієнтам NHS отримати профінансоване службою оцінювання ADHD чи аутизму у приватного надавача, щоб швидше дістати допомогу.

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Нагляд за приватними клініками

Регулятор Care Quality Commission оголосив, що почне інспектувати приватні клініки, які проводять лише діагностичні оцінювання щодо ADHD та аутизму. Раніше такі заклади не підлягали регулюванню, хоча CQC вже наглядає за послугами, що поєднують діагностику та лікування.

Цей крок відбувся після урядового огляду психічного здоров’я та нейрорізноманіття, який закликав забезпечити належне регулювання всіх надавачів послуг. У звіті професора Пітера Фонагі висловлено занепокоєння, що фінансові стимули можуть спонукати приватні компанії помилково встановлювати діагнози та призначати лікування людям, симптоми яких не мали б бути підставою для цього.

Очільниця Nuffield Trust Теа Стайн заявила, що перехід кадрів до приватного сектору послаблює NHS і може посилити нерівність у доступі до допомоги, адже люди, які можуть оплатити приватне лікування, отримуватимуть підтримку швидше.

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