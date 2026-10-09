В Великобритании Национальная служба здравоохранения NHS теряет психологов, психиатров, медсестер и других специалистов служб для людей с ADHD и аутизмом, которые переходят в частные клиники. Это происходит на фоне значительного спроса на диагностику среди детей и взрослых, сообщает The Guardian.

Отток кадров уже повлиял на работу одного из трастов NHS в Англии — Herefordshire and Worcestershire Health and Care NHS Trust. В прошлом месяце он ограничил доступ несовершеннолетних к нейроразвивающей службе, оставив его только для пациентов с наиболее тяжелыми симптомами. По данным издания, служба должна вернуться к обычному режиму работы в понедельник.

Очереди на оценивание

В Англии около 810 тысяч детей и взрослых ожидают оценивания на ADHD или аутизм. В Herefordshire and Worcestershire Health and Care NHS Trust 1 298 человек уже ожидали такого оценивания не менее двух лет.

Документ, представленный правлению траста, показал существенное сокращение персонала в нейроразвивающих службах. Большинство уволившихся сотрудников перешли к независимым поставщикам услуг и компаниям, работающим по механизму Right to Choose. Он позволяет пациентам NHS получить финансируемое службой оценивание ADHD или аутизма у частного поставщика, чтобы быстрее получить помощь.

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Надзор за частными клиниками

Регулятор Care Quality Commission объявил, что начнет инспектировать частные клиники, которые проводят только диагностическое оценивание ADHD и аутизма. Ранее такие учреждения не подлежали регулированию, хотя CQC уже надзирает за услугами, сочетающими диагностику и лечение.

Этот шаг последовал за правительственным обзором психического здоровья и нейроразнообразия, который призвал обеспечить надлежащее регулирование всех поставщиков услуг. В докладе профессора Питера Фонаги выражена обеспокоенность тем, что финансовые стимулы могут побуждать частные компании ошибочно ставить диагнозы и назначать лечение людям, чьи симптомы не должны были бы быть основанием для этого.

Глава Nuffield Trust Теа Стайн заявила, что переход кадров в частный сектор ослабляет NHS и может усилить неравенство в доступе к помощи, поскольку люди, способные оплатить частное лечение, будут получать поддержку быстрее.

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