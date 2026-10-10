Комитет по этике Университета Южной Дании одобрил проведение в Гвинее-Бисау исследования вакцинации против гепатита B среди новорожденных. В испытании планируется задействовать 14 тысяч младенцев: половина из них получит прививку сразу после рождения, а другой половине вакцинацию отложат до первых шести недель жизни. Об этом сообщает The Guardian.

Изменения в протоколе

Согласно обновленному протоколу, матерей будут тестировать на гепатит B до родов. Младенцев, рожденных женщинами с положительным результатом теста, вакцинируют и не будут включать в исследование. В то же время к испытанию могут привлекать детей матерей с отрицательным результатом теста. Сам обновленный протокол публично не обнародовали.

В Гвинее-Бисау около 18% взрослого населения являются носителями вируса гепатита B. Инфекция может передаваться не только от матери ребенку во время родов, но и через контакты в семье или сообществе. Инфицирование в первый год жизни значительно повышает риск хронической формы заболевания и рака печени.

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Критика решения

Один из двух рецензентов, представлявших исследование комитету, Стиг Бёрресен Хансен подал в отставку в знак протеста. Он заявил, что детей фактически включают в лотерею для проверки гипотезы, а те, кто не получит дозу вакцины при рождении, могут подвергнуться риску заражения. Еще трое членов комитета также ушли в отставку из-за этических возражений.

Профессор статистики и фармакометрии Орхусского университета Хенрик Стёвринг заявил, что десятилетия исследований свидетельствуют о пользе вакцины, поэтому разделение детей на вакцинированную и невакцинированную группы является несправедливым. Африканский центр контроля и профилактики заболеваний, выступавший против испытания, сообщил о продолжающихся переговорах между США и Гвинеей-Бисау.

По данным издания, Центры по контролю и профилактике заболеваний США, как сообщается, предусмотрели на проект 1,6 млн долларов в бюджете этого года. Эти средства должны быть дополнены частным финансированием Pershing Square Foundation и Bluebell Foundation. Министр здравоохранения США Роберт Ф. Кеннеди-младший ранее публично хвалил датских исследователей и представлял поддерживаемое США исследование как часть подхода администрации Дональда Трампа к вакцинации.

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