Komitet etyczny Uniwersytetu Południowej Danii zatwierdził przeprowadzenie w Gwinei Bissau badania szczepień przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B wśród noworodków. W badaniu ma uczestniczyć 14 tys. niemowląt: połowa z nich otrzyma szczepionkę bezpośrednio po urodzeniu, a szczepienie drugiej połowy zostanie odroczone do pierwszych sześciu tygodni życia. Poinformował o tym The Guardian.

Zmiany w protokole

Zgodnie ze zaktualizowanym protokołem matki będą testowane na wirusowe zapalenie wątroby typu B przed porodem. Niemowlęta urodzone przez kobiety z dodatnim wynikiem testu zostaną zaszczepione i nie będą włączane do badania. Jednocześnie do badania mogą zostać włączone dzieci matek z ujemnym wynikiem testu. Sam zaktualizowany protokół nie został publicznie udostępniony.

W Gwinei Bissau około 18% dorosłej populacji jest nosicielami wirusa zapalenia wątroby typu B. Zakażenie może być przenoszone nie tylko z matki na dziecko podczas porodu, lecz także poprzez kontakty w rodzinie lub społeczności. Zakażenie w pierwszym roku życia znacząco zwiększa ryzyko przewlekłej postaci choroby i raka wątroby.

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Krytyka decyzji

Jeden z dwóch recenzentów, którzy przedstawili badanie komitetowi, Stig Børresen Hansen, podał się do dymisji na znak protestu. Oświadczył, że dzieci są faktycznie włączane do loterii w celu sprawdzenia hipotezy, a te, które nie otrzymają dawki szczepionki przy urodzeniu, mogą być narażone na ryzyko zakażenia. Kolejnych trzech członków komitetu również zrezygnowało z powodu zastrzeżeń etycznych.

Profesor statystyki i farmakometrii Uniwersytetu w Aarhus Henrik Støvring powiedział, że dziesięciolecia badań wskazują na korzyści ze szczepionki, dlatego podział dzieci na grupy zaszczepione i niezaszczepione jest niesprawiedliwy. Afrykańskie Centrum Kontroli i Prewencji Chorób, które sprzeciwiało się badaniu, poinformowało o trwających negocjacjach między USA a Gwineą Bissau.

Według publikacji amerykańskie Centra Kontroli i Prewencji Chorób miały przewidzieć na projekt 1,6 mln dolarów w tegorocznym budżecie. Środki te mają zostać uzupełnione prywatnym finansowaniem przez Pershing Square Foundation i Bluebell Foundation. Amerykański minister zdrowia Robert F. Kennedy Jr. wcześniej publicznie chwalił duńskich badaczy i przedstawiał wspierane przez USA badanie jako część podejścia administracji Donalda Trumpa do szczepień.

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