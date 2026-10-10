南丹麦大学伦理委员会批准在几内亚比绍开展一项针对新生儿的乙型肝炎疫苗接种研究。该试验计划招募1.4万名婴儿：其中一半将在出生后立即接种疫苗，另一半的接种将推迟至出生后的前六周。据《卫报》报道。

方案变更

根据更新后的方案，母亲将在分娩前接受乙型肝炎检测。由检测结果为阳性的女性所生的婴儿将接种疫苗，且不会被纳入研究。同时，检测结果为阴性的母亲所生子女可以被纳入试验。更新后的方案本身尚未公开发布。

在几内亚比绍，约18%的成年人口是乙型肝炎病毒携带者。感染不仅可在分娩期间由母亲传给孩子，也可通过家庭或社区内的接触传播。生命第一年感染会显著增加罹患慢性疾病和肝癌的风险。

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对该决定的批评

向委员会介绍该研究的两名审查员之一斯蒂格·伯勒森·汉森以示抗议而辞职。他表示，实际上是让儿童参与一场用于检验假设的抽签，而那些出生时未接种疫苗剂量的儿童可能面临感染风险。另有三名委员会成员也因伦理方面的异议而辞职。

奥胡斯大学统计学和药代动力学教授亨里克·斯特弗林表示，数十年的研究表明该疫苗具有益处，因此将儿童分为已接种和未接种两组是不公平的。反对该试验的非洲疾病控制与预防中心表示，美国与几内亚比绍之间的谈判仍在进行。

据该报报道，美国疾病控制与预防中心据称已在今年预算中为该项目安排160万美元。这些资金将由Pershing Square Foundation和Bluebell Foundation提供的私人资金补充。美国卫生部长小罗伯特·F·肯尼迪此前曾公开赞扬丹麦研究人员，并将这项获得美国支持的研究称为唐纳德·特朗普政府疫苗接种方针的一部分。

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