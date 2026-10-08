USA ogłosiły program badania zgłaszanych szkód poszczepiennych — Ars Technica

Amerykański Departament Zdrowia i Opieki Społecznej (HHS) ogłosił szeroko zakrojoną federalną inicjatywę dotyczącą badania i rejestrowania problemów zdrowotnych, które pacjenci wiążą ze szczepieniami. Przewiduje ona działalność wyspecjalizowanej kliniki, propozycję rekompensowania lekarzom składania zgłoszeń do systemu VAERS, aktualizację tego systemu oraz wpisywanie informacji o zgłaszanych przypadkach do elektronicznej dokumentacji medycznej.

Jak podaje Ars Technica, w Narodowych Instytutach Zdrowia USA otwarto już klinikę do badania i leczenia pacjentów mających problemy zdrowotne po szczepieniu. Rozpoczęła działalność 5 października. W ceremonii otwarcia uczestniczył sekretarz zdrowia Robert F. Kennedy Jr.

Zmiany w VAERS

Jednym z kierunków inicjatywy jest propozycja rekompensowania lekarzom składania zgłoszeń do Systemu Zgłaszania Niepożądanych Odczynów Poszczepiennych VAERS, zarządzanego przez amerykańskie Centra Kontroli i Prewencji Chorób. HHS oświadczyło, że ma to zmniejszyć bariery dla zgłaszania przez medyków podejrzewanych zdarzeń niepożądanych po szczepieniach.

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VAERS służy do wczesnego wykrywania możliwych sygnałów dotyczących bezpieczeństwa szczepionek. Zgłoszenie może złożyć każdy, w tym przedstawiciele społeczeństwa, i nie podlegają one wcześniejszej weryfikacji. CDC analizuje te dane, a większość zarejestrowanych zgłoszeń, według publikacji, nie ma związku przyczynowego ze szczepieniem.

Elektroniczna dokumentacja medyczna

W ramach inicjatywy HHS planuje również uczynić VAERS prostszym i bardziej dostępnym, między innymi dostosowując system do urządzeń mobilnych i dodając narzędzia dla badaczy. CDC przyznało już kontrakt o wartości niemal 1 mln dolarów firmie technologicznej SPN Solutions Inc. z Wirginii.

Osobno Biuro Krajowego Koordynatora ds. Technologii Informacji Zdrowotnej ma zapewnić wpisywanie do elektronicznej dokumentacji medycznej informacji o zgłaszanych szkodach wiązanych ze szczepieniem. Kennedy oświadczył, że administracja dąży do uwzględniania zgłoszeń pacjentów i rodzin oraz wykorzystywania uzyskanych danych do zwiększenia bezpieczeństwa szczepionek.

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