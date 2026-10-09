W USA w latach 2010–2025 zamknięto 432 szpitale, podczas gdy otwarto 216. Spadek netto wyniósł 216 placówek medycznych i ponad 24 tysiące łóżek szpitalnych — wynika z badania prowadzonego przez Harvard School of Public Health, o którym informuje News-Medical.

Zamknięć przybywało, otwarć ubywało

Autorzy przeanalizowali dane z corocznej ankiety American Hospital Association, aby ocenić otwarcia i zamknięcia placówek medycznych w latach 2010–2025. Według ich wyliczeń liczba zamknięć szpitali rosła co roku o 4%, podczas gdy liczba otwarć zmniejszała się o 3% rocznie.

Naukowcy nie stwierdzili statystycznie istotnej różnicy między wskaźnikami zamykania szpitali na obszarach wiejskich i miejskich. Wyniki mają zostać opublikowane 8 października w formie listu badawczego w czasopiśmie JAMA.

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Wrażliwe społeczności są bardziej zagrożone

Wśród szpitali, które zamykały się częściej, były małe placówki komercyjne, szpitale pełniące funkcje sieci bezpieczeństwa społecznego oraz placówki medyczne w hrabstwach o najwyższym poziomie wrażliwości społecznej — zarówno w miastach, jak i na terenach wiejskich. Jednocześnie szpitale pełniące takie funkcje oraz placówki obsługujące dużą liczbę pacjentów Medicaid były rzadko otwierane.

Autor korespondencyjny Thomas Tsai, adiunkt polityki i zarządzania w ochronie zdrowia oraz współdyrektor Laboratorium Jakości i Wyników Opieki Zdrowotnej, zaznaczył, że problemu zamykania szpitali nie należy postrzegać wyłącznie jako kwestii obszarów wiejskich. Jak powiedział, dane wskazują na ogólnokrajowy charakter problemu oraz potrzebę ochrony dostępu do opieki szpitalnej dla społeczności wrażliwych społecznie, niezależnie od ich położenia.

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