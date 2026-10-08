США объявили программу исследования заявленного вреда от вакцин — Ars Technica

Министерство здравоохранения и социальных служб США (HHS) объявило масштабную федеральную инициативу по изучению и учету проблем со здоровьем, которые пациенты связывают с вакцинацией. Она предусматривает работу специализированной клиники, предложение компенсировать врачам подачу сообщений в систему VAERS, обновление этой системы и внесение сведений о заявленных случаях в электронные медицинские записи.

Как сообщает Ars Technica, в Национальных институтах здравоохранения США уже открыли клинику для исследования и лечения пациентов, имеющих проблемы со здоровьем после вакцинации. Она начала работу 5 октября. На церемонии открытия присутствовал министр здравоохранения Роберт Ф. Кеннеди-младший.

Изменения в VAERS

Одним из направлений инициативы является предложение компенсировать врачам подачу сообщений в Систему сообщений о неблагоприятных событиях после вакцинации VAERS, которой управляют Центры по контролю и профилактике заболеваний США. В HHS заявили, что это должно уменьшить барьеры для сообщений медиков о подозреваемых нежелательных явлениях после прививок.

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VAERS предназначена для раннего выявления возможных сигналов, касающихся безопасности вакцин. Сообщение в нее может подать любой человек, в том числе представители общественности, и они не проходят предварительной проверки. CDC анализируют эти данные, а большинство зарегистрированных сообщений, по информации издания, не имеют причинной связи с вакцинацией.

Электронные медицинские записи

В рамках инициативы HHS также планирует сделать VAERS более простой и доступной, в частности адаптировать систему для мобильных устройств и добавить инструменты для исследователей. CDC уже предоставили контракт почти на 1 млн долларов технологической компании SPN Solutions Inc. из Вирджинии.

Отдельно Управление национального координатора по информационным технологиям в здравоохранении должно обеспечить внесение в электронные медицинские записи сведений о заявленном вреде, который связывают с вакцинацией. Кеннеди заявил, что администрация стремится учитывать сообщения пациентов и семей и использовать полученные данные для повышения безопасности вакцин.

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