Нарушение клеточного каркаса нервных клеток облегчило хроническую боль у мышей с травмами нервов. Об этом сообщает Nature в материале, опубликованном 9 октября 2026 года.

Механизм болевого сигнала

По данным издания, облегчение у мышей обеспечило отключение клеточного механизма, усиливающего болевые сигналы. Материал описывает этот подход как нарушение работы клеточных структур, связанных с усилением боли после хронической травмы нерва.

Хроническая боль может возникать, когда нейроны сохраняют состояние гиперактивности. На иллюстрации к публикации Nature изображены нервные клетки, которые остаются гиперактивными и могут способствовать развитию такой боли.

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Перспектива для обезболивания

Nature отмечает, что эти результаты могут помочь исследователям разрабатывать обезболивающие препараты, более безопасные и эффективные, чем существующие средства. В то же время материал не сообщает об испытаниях этого подхода на людях.

Издание ссылается на исследование Р. Пауэлла и соавторов, опубликованное в 2026 году в журнале Cell Reports Medicine. Работу отнесли к тематике нейронауки.

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