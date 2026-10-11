Ляшко заявил об усилении российских атак на фармацевтические объекты Украины

Россия усилила удары по фармацевтической инфраструктуре Украины, пытаясь затруднить доступ населения к необходимым лекарствам. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, отметив, что в течение последнего месяца под ударами чаще оказывались склады, производственные мощности и места хранения критически важных лекарств.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко во время панельной дискуссии «Устойчивость системы здравоохранения: опыт Украины и других кризисных ситуаций» на Всемирном саммите здравоохранения (World Health Summit) в Берлине.

«К сожалению, в течение последнего месяца мы стали сталкиваться с большим количеством атак на фармацевтический сектор. Они атакуют фармацевтические склады, производственные мощности, объекты, где хранятся ценные, критически важные лекарства, чтобы украинцы не имели доступа даже к базовым препаратам, препаратов и лечения тогда, когда они в них больше всего нуждаются», — отметил Ляшко.

Он подчеркнул, что уничтожение запасов лекарств создает дополнительную нагрузку на всю систему здравоохранения, поскольку люди с хроническими заболеваниями пытаются заранее приобрести необходимые препараты, а система должна оперативно реагировать на резкие изменения спроса и перебои с поставками.

Как подчеркнул министр, российские удары по медицинской инфраструктуре Украины должны вызвать должную реакцию всего мира.

Ляшко добавил, что Россия, продолжая удары по медицинской системе и жилым домам Украины, демонстрирует, что ее целью является уничтожение Украины и свободы.

«Российская Федерация, продолжая атаки на Украину, на украинскую систему здравоохранения, на жилые дома, снова и снова показывает, что существует террористическое государство под названием Россия, у которого нет другой цели, кроме как уничтожить свободу, уничтожить Украину», — заявил министр.

По словам Ляшко, ни одна система здравоохранения не способна самостоятельно справиться с кризисом такого масштаба, «который Россия создала и продолжает создавать на территории Украины». На этом фоне он выразил благодарность всем партнерам и призвал их продолжать поддерживать Украину.

В то же время министр отметил, что Украина даже во время войны продолжает реформировать систему здравоохранения и уже готова делиться с другими странами опытом работы в условиях масштабного кризиса.

«Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к украинским медицинским работникам, к украинской системе здравоохранения. Мы с удовольствием поделимся тем, что нам пришлось так болезненно приобрести. Это очень тяжелый опыт, но он чрезвычайно ценен», — подчеркнул министр, сообщает корреспондент «Укринформа».

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