Руйнування клітинного каркаса послабило хронічний біль у мишей — Nature

Руйнування клітинного каркаса нервових клітин полегшило хронічний біль у мишей із травмами нервів. Про це повідомляє Nature у матеріалі, опублікованому 9 жовтня 2026 року.

Механізм больового сигналу

За даними видання, полегшення у мишей забезпечило відключення клітинного механізму, який підсилює больові сигнали. Матеріал описує цей підхід як порушення роботи клітинних структур, пов’язаних із посиленням болю після хронічної травми нерва.

Хронічний біль може виникати тоді, коли нейрони зберігають стан гіперактивності. На ілюстрації до публікації Nature зображено нервові клітини, які залишаються гіперактивними та можуть сприяти розвитку такого болю.

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Перспектива для знеболення

Nature зазначає, що ці результати можуть допомогти дослідникам розробляти знеболювальні препарати, безпечніші та ефективніші за наявні засоби. Водночас матеріал не повідомляє про випробування цього підходу на людях.

Видання посилається на дослідження Р. Пауелла та співавторів, опубліковане 2026 року в журналі Cell Reports Medicine. Роботу віднесено до тематики нейронауки.

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