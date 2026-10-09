Zaburzenie rusztowania komórkowego komórek nerwowych złagodziło przewlekły ból u myszy z urazami nerwów. Nature informuje o tym w materiale opublikowanym 9 października 2026 roku.

Mechanizm sygnału bólowego

Według publikacji ulgę u myszy zapewniło wyłączenie mechanizmu komórkowego, który wzmacnia sygnały bólowe. Materiał opisuje to podejście jako zakłócenie działania struktur komórkowych związanych z nasileniem bólu po przewlekłym urazie nerwu.

Przewlekły ból może występować, gdy neurony utrzymują stan nadaktywności. Ilustracja towarzysząca publikacji Nature przedstawia komórki nerwowe, które pozostają nadaktywne i mogą przyczyniać się do rozwoju takiego bólu.

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Perspektywy dla leczenia bólu

Nature zaznacza, że wyniki te mogą pomóc badaczom w opracowaniu leków przeciwbólowych bezpieczniejszych i skuteczniejszych niż istniejące środki. Jednocześnie materiał nie informuje o testowaniu tego podejścia na ludziach.

Publikacja powołuje się na badanie R. Powella i współautorów, opublikowane w 2026 roku w czasopiśmie Cell Reports Medicine. Pracę zaliczono do dziedziny neuronauki.

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